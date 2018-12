Familie Brandt liebt das Weihnachtsfest : Schermbecks Winterwunderwelt

Diana, Jason und Michael Brandt (v.l.) haben ihr Haus und das Umfeld vorweihnachtlich dekoriert. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Familie Brandt hat sich in der Adventszeit ein vorweihnachtliches Lichter-Paradies geschaffen. Das Haus sorgt immer wieder für staunende Blicke derjenigen, die daran vorbeigehen.

Seit jeher ist das Licht ein zentrales Merkmal für die Weihnachtszeit, erinnert es doch daran, dass Jesus Christus, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, Licht in das Dunkel gebracht hat. Für Diana, Michael und Jason Brandt ist das ein besonderer Grund, mit möglichst viel Licht auf das nahende Weihnachtsfest hinzuweisen. Ihr Haus steht nur einen Steinwurf von der Ludgeruskirche entfernt. Dort gibt es Lichterketten an der Hausfassade, blinkende Weihnachtsmänner in der Toreinfahrt, bewegliche Lichteffekte an den Wänden und auf dem Straßenpflaster.

„Unsere ganze Familie ist dekoverrückt“, erklärt Diana Brandt ihre Begeisterung für weihnachtliche Dekorationen. Ihre Eltern haben selbst die Nachbarkinder immer in die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest mit einbezogen und zur Freude der Kinder regelmäßig Backaktionen veranstaltet. Das Erbgut blieb auch erhalten, als das Ehepaar Brandt in die Schermbecker Johan-von-der-Recke-Straße zog. Der Tannenbaum vor dem Haus wurde nicht nur zur Weihnachtszeit herausgeputzt; er diente auch ein Vierteljahr später zum Aufhängen von Ostereiern.

Vor den Fenstern bleiben viele Passanten stehen, um die Winterlandschaften und die vielen beleuchteten Häuser zu bewundern. Foto: Helmut Scheffler

„Unsere Hauseigentümerin ist begeistert“, freut sich Michael Brandt über die Rückendeckung für die nicht ganz alltäglichen Ideen seiner Familie, im und am Haus in der Brunnenstraße 8 auf Weihnachten aufmerksam zu machen. Mit dem 2,40 Meter hohen Schneemann Oskar fing im Jahre 2013 alles an. „Da blieben schon viele Leute vor dem Haus stehen“, erinnert Diana Brandt an die erste Resonanz der Nachbarn und der Kirchgänger, die von ihren Kindern genötigt wurden, eine kurze Pause vor dem Hause Brandt einzulegen.

Vor allem Kinder können sich nicht satt sehen an den vielen Details der Winterlandschaften. Beispielsweise ist unten links ein küssendes Paar zu entdecken. Foto: Helmut Scheffler

Seither wuchs die Dekoration von Jahr zu Jahr. Als Schnäppchenjäger ist die Familie das ganze Jahr auf Flohmärkten, in Baumärkten und im Internet unterwegs. Inzwischen ist die Sammlung so groß, dass es in den Zimmern des Hauses sehr eng wurde. Eine Zwischendecke in der riesigen Garage wurde eingezogen, sodass reichlich Stauraum zur Verfügung stand und die Entscheidung für den Kauf weiterer Dekorationen erleichtert wurde.



Zu Beginn der Adventszeit beginnt die Dekoration. Etwa 1000 Meter Stromkabel wurden in diesem Jahr verlegt, um die zahllosen LED-Leuchten mit Strom zu versorgen. Einige Kabel mussten erst repariert werden, weil ein Marder sie in der Garage durchgebissen hatte. Während ihr Mann und der 14-jährige Sohn sich um die Lichttechnik kümmern, übernehmen Diana Brand und ihre Schwiegermutter die Gestaltung der beiden großen Fenster zur Straßenseite hin. Mit weißem Vlies bedeckte Bretter erlauben es, ganze Landschaften mit historischen Bauten aufzustellen. „Da bleiben viele Leute stehen, um sich die Details anzuschauen“, berichtet Diana Brandt. Damit die Familie unbeobachtet am Tisch sitzen kann, wird die Fensterdekoration durch eine undurchsichtige Gardine nach hinten abgeschirmt.

Die Fassade ist bis zum Firstbalken beleuchtet. Auf dem 25 Meter langen Hof stehen mehrere Schneemänner unterschiedlicher Größe. Sterne leuchten in verschiedenen Farben, ein aufblasbarer Torbogen überspannt die ganze Zufahrt. Um nicht täglich an unzähligen Schaltern das Licht an- und ausschalten zu müssen, hat Michael Brandt Fernbedienungen eingebaut. Mit ihnen können auch die Strahler bedient werden, mit deren Hilfe Lichteffekte auf die helle Wand des Nachbarhauses projiziert werden und auf der Pflasterfläche der Straße Elche, Schneemänner, Tannen und andere Weihnachtssymbole aus aller Welt in Bewegung gesetzt werden können.

„Es gibt so viel Streit auf der Welt, da möchten wir den Menschen zur Weihnachtszeit etwas Freude schenken“, nennt Diana Brandt als Ziel ihrer Aktion. Die ganze Familie freut sich, wenn die Leute vor ihrem Haus stehen bleiben und besonders Kinder mit leuchtenden Augen den vorweihnachtlichen Lichterglanz bestaunen. Wenn die im Briefkasten versteckte Musikbox urplötzlich das Lied „Schön ist die Weihnachtszeit“ ertönen lässt, dann huscht für kurze Augenblicke bei fast allen Passanten ein Lachen übers Gesicht.