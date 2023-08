Bernhard Krass feiert seinen 85. Geburtstag Stets offene Ohren für die Bürger

Heute Morgen wird das Telefon am Bösenberg 6 nicht zur Ruhe kommen. Dort feiert der ehemalige Bürgermeister und langjährige Volksbank-Chef Bernhard Krass in lockerer Runde seinen 85. Geburtstag. Zu dem Kreis der Gratulanten, die am 2. September während der großen Feier bei Overkämping dem Jubilar gratulieren, gehören neben Ehefrau Ludgera auch vier Kinder, zwölf Enkelkinder und acht Urenkel.