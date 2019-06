Neue Betreiberfamilie eine guter Gastgeber : Die Westernreiter von Damm

Schermbeck Erstes Turnier auf der Anlage der „Jewel Stables“ in Schermbeck: Die neue Betreiberfamilie des Pferdehofes präsentierte sich als guter Gastgeber, konnte auch sportliche Erfolge aufweisen.

Der kleine Schermbecker Ortsteil Damm stand jetzt im Mittelpunkt der Westernreiter. Auf der Anlage Jewel Stables der Familie Korbus an der Straße Am Fuchsbau 13 veranstaltete die Erste Westernreiter Union Deutschland (EWU) ein AG/C-Turnier, an dem etwa 130 Reiter aus dem Rheinland teilnahmen. Es war zugleich das erste Turnier, das auf der Anlage der Jewel Stables veranstaltet wurde. Deshalb hatte die Familie Korbus auch die Dammer Nachbarn eingeladen, um ihnen einen Eindruck von der Westernreiterei und der Anlage zu vermitteln.