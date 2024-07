Oldtimerfreunde Schermbeck Nostalgie auf Rädern beim ersten Veteranentag

Der Verein entschied sich für kleinere Events. Nachdem das erste Ostertreffen am 31. März dieses Jahres auf dem Rathausplatz zu einem Open-air-Museum für Oldtimer wurde, fand am letzten Sonntag der erste „Schermbecker Veteranentag“ auf dem Gelände des Lühlerheims an der Marienthaler Straße 10 statt. An diesem Treffen konnten nur Vorkriegsfahrzeuge bis Baujahr 1939 teilnehmen und solche Nachkriegs-Fahrzeuge, deren Baureihen bereits bis 1939 produziert wurden. Insgesamt wurden am Sonntagmorgen 17 Eigentümer von Oldtimern am Lühlerheim begrüßt.