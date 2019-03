Gesamtschule Schermbeck: Alarmanlagen stoppen Fahrrad-Diebe

Schermbeck Schermbecker Gesamtschüler erwiesen sich als einfallsreich beim Wettbewerb „Jugend forscht“.

Als findige Forscher erwiesen sich wieder zahlreiche Schüler der Schermbecker Gesamtschule. Viel Lob gab es deshalb am Freitagmorgen, als Neunt- und Zehntklässler ihre Arbeiten für den Wettbewerb „Jugend forscht“ in der Gesamtschule vorstellten.

Zum neunten Male beteiligte sich die Gesamtschule an dem Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Die 25 Neunt- und Zehntklässler hatten sich mit der Biologie- und Chemielehrerin Bianca Sadowski und mit Physiklehrer Pascal Gohr auf den Wettbewerb vorbereitet. Mit 14 Projekten traten sie im Marler „Feierabendhaus“ zum Wettbewerb an. Jedes Team stellte sein Projekt etwa zehn Minuten lang vor und musste den fachlich versierten Juroren Rede und Antwort stehen.

Effekt Die mehrjährige Teilnahme am Wettbewerb hat sich auch auf den Oberstufen-Projektkurs „Technik und Innovation“ ausgewirkt. Zahlreiche Schüler nehmen dort teil, die zuvor in den Wettbewerbsfolgen von „Jugend Forscht“ aktiv waren.

Die Schermbecker Gesamtschüler erhielten diesmal keinen der ersten Plätze wie in den zurückliegenden Jahren, aber durchweg lobende Anerkennung und ein lebhaftes Interesse. Das galt besonders für zwei Projekte. Die Zehntklässler Lion Meißner, Erik Grasediek und Joshua Coners befassten sich mit den Elektroautos, die wegen ihrer weitgehend fehlenden Fahrgeräusche zu Gefahrensituationen beitragen, besonders für Fußgänger. In eine Stoßstange, die das Autohaus Fasselt kostenlos zur Verfügung stellte, bauten die drei Schüler Boxen ein, mit deren Hilfe ein Warnton abgespielt werden kann. Drei Stufen sind vorgesehen, um bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Lautstärke des Warntons regulieren zu können.

„Das sichere Fahrrad“ strebten Henning Kloer, Jonas Weltjen und Alexander Cluse in ihrem Forschungsprojekt an. Ausgehend von den Warnanlagen bei Autos, die auf eine sich öffnende Tür reagieren, machten sich die Schüler Gedanken darüber, wie eine beginnende Bewegung in einen Alarmvorgang umgewandelt werden kann. Wird ein Fahrrad in Bewegung gesetzt, wird gleichzeitig am Vorderrad ein Splint herausgezogen, wodurch ein Stromkreis geschlossen wird, der einen Alarm auslöst.