Heimatverein Gahlen wird 70 : Eine Festschrift zum Jubiläum

Mit den Entwicklungen des Lippedorfes Gahlen – besonders in den Jahren 2010 bis 2020 – befasst sich die geplante Festschrift. Foto: Helmut Scheffler

2020 feiert der Heimatverein Gahlen sein 70-jähriges Bestehen. Dazu soll es eine 500-seitige Festschrift geben. Der Druck ist teuer, weshalb um Unterstützung gebeten wird.

Etwa 500 Seiten soll die Festschrift umfassen. Im Mittelpunkt stehen Berichte und Fotos der Jahre 2010 bis 2020, die das dörfliche Geschehen in möglichst vielen Facetten beleuchten sollen. Vorgestellt werden viele Mosaiksteine der Gahlener Chronik im laufenden Jahrzehnt. Sie betreffen in besonderer Weise die Entwicklungen des Heimatvereins Gahlen, aber auch besondere Ereignisse anderer Gahlener Vereine und Gruppen sowie die bauliche Entwicklung des Ortes und Veränderungen innerhalb der lokalen Infrastruktur.

Eine Sammlung historischer Karten wird ebenso abgedruckt wie eine Vielzahl von Luftbildern. „Die neue Festschrift wird also eine Fundgrube für all jene Ereignisse, die das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in unserem Dörfchen Gahlen geprägt haben“, fasst der Vorsitzende Jürgen Höchst zusammen.