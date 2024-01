In Schermbeck-Damm Einbrecher erbeuten Geld und zwei Lampen

Schermbeck · Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Schermbeck-Damm eingebrochen. Nun werden Zeugen gesucht.

08.01.2024 , 14:03 Uhr

Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen des Einbruchs melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach Angaben der Polizei müssen die Einbrecher irgendwann zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 12.40 Uhr, in das Haus gelangt sein. Sie schlugen die Terrassentür des Hauses ein, um in des Objekt zu gelangen. Dort entwendeten sie Geld und zwei Lampen, die von den Ermittlern nicht näher beschrieben wurden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täter geben können. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiwache Ost unter der Rufnummer 02064 6220 entgegen.

(kwn)