Schermbeck : Sechs Stunden Musik beim Pfingstfest

Der Männergesangverein „Eintracht“ trägt als Veranstalter des „Pfingstfestes“ auch zur musikalischen Gestaltung des Festes bei. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher bei der traidtionellen Veranstaltung am Pfingstontag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Das traditionelle „Pfingstfest“, dessen Anfänge bis zum Burgfest aus dem Jahr 1972 zurückreichen, startet der Männergesangverein „Eintracht“ am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 11 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses an der Weseler Straße. Ein vielfältiges sechsstündiges Programm verspricht den Besuchern viel Musik, Tanz und Gesang.

An der musikalischen Gestaltung des Programms beteiligt sich neben der gastgebenden „Eintracht“ auch der Männergesangverein Gahlen-Dorf. Da Jörg Remmers der Dirigent beider Chöre ist, werden Sänger aus Gahlen und Schermbeck auch einige Lieder gemeinsam singen. Seit Jahren ist die „Eintracht“ bemüht, den Besuchern des Pfingstfestes ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Dazu wurden immer wieder Gastgruppen eingeladen. Mehrmals traten die „Pils’n Buam“ als Stimmungsmacher an. Auch in diesem Jahr eröffnet die im Jahre 2003 gegründete Blaskapelle den musikalischen Reigen und gibt den Urlaubern in spe einen Vorgeschmack auf ihren Aufenthalt in Bayern oder Tirol.

Zum ersten Mal tritt der „Ökumenische Frauenchor Rhade“ beim Pfingstfest auf. Unter Leitung von Franz-Josef Bieling wollen die etwa 60 Sängerinnen in Schermbeck beweisen, dass Christen fröhliche Menschen sind. Kinder und Jugendliche des Gesamtschulchores wollen die Besucher mit rockig-poppigen Gesängen erfreuen. Wie in früheren Jahren werden wieder einige Solisten in den Reihen des Gesamtschulchores auftreten.