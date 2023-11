Auszeichnung für das Jahr 2023 Ehrenamtsmedaille für Helmut Scheffler

90.000 Titel hat der Dammer in der „Bibliografie der Kreise Wesel und Kleve“ dokumentiert. Seit 1976 arbeitet er daran, eine zeitraubende Tätigkeit. Das Durchhaltevermögen hat er, Band für Band. Neben der Zeitungs- und Rundfunkarbeit verfasste er zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Geschichte Schermbecks in westfälischen und niederrheinischen Schriftreihen. Hört man sich in seinem Freundeskreis und Bewegungsfeld um, dann hört man oft die Bemerkung: „Wann schläft der denn?“ Manches macht familiäre Hilfe möglich. Helmut Scheffler berichtet: „Meine Frau Brigitte Scheffler hat in den Jahren von 1978 bis zur Gegenwart etwa 50.000 Zeitungsartikel aus zwei Tageszeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt und anschließend bis 2002 auf Karteikarten bibliografisch erfasst. Ab und zu haben die beiden Töchter Svenja und Wendi ihr dabei geholfen. Die Sammlung erleichtert mir die heimatkundliche Arbeit sehr.“ Und nicht zu vergessen: In Schermbeck ist er als passionierter Radfahrer bekannt. Zum Dienst an der Realschule Mitte in Wesel radelte er von Damm aus – ein Mann mit Kondition nicht nur als Schreiber. Und auch zur Archivarbeit ging’s oft mit der Fiets – beispielsweise nach Emmerich und Neukirchen-Vluyn.