An der B 58 in Damm : Ausgefallene Möbel aus aller Welt

Susanne und Neil Claringbold aus Essen wollen den Kunden etwas bieten, was in großen Möbelhäusern nicht zu haben ist. Foto: M. Weissenfels

Damm Susanne und Neil Claringbold wurden in Damm in ihrem Laden Loftstyle jetzt offiziell begrüßt.

Schon Anfang Dezember hatten sich Susanne und Neil Claringbold ihren Traum erfüllt und an der Weseler Straße 67a in Damm einen eigenen und kleinen Möbelladen eröffnet. Loftstyle haben sie ihn genannt. Am Montagvormittag nun wurden die Inhaber von den Wirtschaftsförderern Sabrina Greiwe und Gerd Abelt offiziell in Schermbeck begrüßt.

In dem Ladenlokal finden Kunden ausgefallene Möbelstücke aus aller Welt. Wer eine konservative Wohnlandschaft erwerben möchte oder eine Küchenzeile – und letztere von der Planung bis zum Aufbau – wird hier genauso fündig, wie der Liebhaber von ausgefallenem oder auch etwas schrägerem Mobiliar im Retro-Loft-Vintage-Design. Hier ist so manches Teil nicht nur ein praktischer Einrichtungsgegenstand, sondern durchaus auch Kunstobjekt.

Nach zusammengerechnet mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Planung, in der Beratung, im Verkauf und in der Montage von Küchen hat sich das Ehepaar aus der Essener Innenstadt im vergangenen Jahr entschlossen, über den Tellerrand hinaus zu blicken und – sozusagen als zweites Standbein – Wohnraum zu möblieren.

Die Wahl des Ladenlokals fiel auf den Schermbecker Ortsteil Damm, weil die Inhaber einerseits einen besonderen Verkaufsraum suchten und zum anderen hier außerhalb des Ortskerns die Miete noch bezahlbar sei. „Dabei hat sich die Lage an der B 58 für das Geschäft schon als Vorteil erwiesen und uns einige Kunden beschert“, berichten die Inhaber, die zum unverbindlichen Stöbern in den Wohnaccessoires oder zur gemeinsamen Umsetzung der Wohnideen für den Wohnraum einladen.

„Mit ausgefallenen Möbelstücken aus aller Welt möchten wir unseren Kunden eine Auswahl an Einrichtungsgegenständen anbieten, welche so in den üblichen großen Möbelhäusern nicht zu finden sind“, sagen die Inhaber.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos gibt es auch unter Tel. 02853 4969758.

(geg)