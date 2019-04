Feier zur Goldkommunion : Kleine Geschenke zum großen Fest

Ehemalige Kommunionkinder der Jahre 1968 und 1969 feierten am Sonntag in der Ludgeruskirche das Fest ihrer goldenen Kommunion. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Ludgerusgemeinde gestaltete eine Feier zur Goldkommunion.

Mit einer von Pastor Klaus Honermann zelebrierten Messe, die unter dem Motto „Treu wie Gold“ stand, begann am Sonntag in der Ludgeruskirche das Fest der Goldkommunion. Für eine feierliche Atmosphäre sorgte der von Josef Breuer geleitete Chor „da capo“.

Mit Hilfe der Taufregister der Kirchengemeinde wurden die Kommunionkinder ermittelt, die zwischen dem August 1959 und dem Juli 1961 geboren wurden. 120 Männer und Frauen wurden zur Goldkommunion eingeladen. 58 kamen zur Jubiläumsfeier. Zum Organisationsteam gehörten Sandra Sporkmann, Anne Tempelmann und Maria Heuwing.

Während des Mittagsessens in der Gaststätte Overkämping blieb Zeit für Erinnerungen an die unterrichtliche Vorbereitung durch Pfarrer Anton Benning und Kaplan Bernhard Willing. Von wegen Fahrdienst durch die Eltern zum Unterricht. Gehen war angesagt. Auch im Religionsunterricht in der Schule wurden die Kinder auf die Kommunion vorbereitet.

Am Tag der Kommunion geleiteten Führengelchen die Kinder zu ihren Bankreihen. Die Jungen trugen dunkle Anzüge, die Mädchen traten in weißen Kleidern und schwarzen Lackschuhen zur Kommunionbank. Die meisten Mädchen hielten in der Hand ein weißes Kommunionstäschchen zum Aufbewahren des Taschentuches.

Gefeiert wurde im Familienkreis. Taschentücher wurden ebenso als typische Geschenke in Empfang genommen wie Sammeltassen, Hortensien und Uhren. Petra Gayk (-Fischer) erhielt zum Fest ein goldenes Kreuz und einen Rosenkranz. Anne Tempelmann (-Schulze) freute sich damals über einen Unterrock und einen Frisierumhang. Am Nachmittag des Festtages musste die Andacht besucht werden.