Alle Kandidaten einstimmig gewählt : FDP will zurück in den Schermbecker Gemeinderat

FDP will zurück in den Schermbecker Gemeinderat

Elf der dreizehn Kandidaten der FDP: Simon Bremer (vorne, Mitte) führt die Reserveliste an vor Bernd Kleinsteinberg (vorne r.) und Nadine Kleinsteinberg (vorne l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nach einem Streit mit Ratsherr Thomas Heiske waren die Liberalen zuletzt ohne Mandatsträger. Das soll sich ändern. Das Personal für die Kommunalwahl am 13. September steht jedenfalls.

„Wir werden ab dem 13. September endlich wieder die Politik in Schermbeck mitgestalten können“, sagte der FDP-Ortsvorsitzende Simon Bremer (27) bei der Aufstellungsversammlung der Liberalen. Die FDP hatte bei der Kommunalwahl 2015 gegenüber 2009 einen 2,8-prozentigen Stimmenverlust verbucht. Der 4,6-prozentige Stimmenanteil führte dazu, dass nur Thomas Heiske für die FDP im Gemeinderat vertreten war. Als er dann wegen wochenlanger menschenverachtender Äußerungen in den sozialen Medien für die FDP als nicht mehr tragbar erschien und dem Rauswurf durch Rücktritt zuvorkam, war die FDP ohne Ratsvertreter, weil Heiske sein Mandat nicht an die Partei zurückgab.