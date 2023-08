Feldgottesdienst in Schermbeck Die Blaskapelle „Einklang“ ist nun schon 100 Jahre alt

Im Jahre 1952 beteiligte sich die KAB-Kapelle erstmals wieder an der Kevelaer-Wallfahrt. Ein erster Höhepunkt sollte zwei Jahre später die Glockenweihe in St. Ludgerus werden. Die 1950-er Jahre mit dem überall in Schermbeck erwachenden Vereinsleben haben der KAB-Kapelle unter den Dirigenten Clemens Bramberg und Rudi Beuger (1954 bis 1960) zahlreiche Auftritte beschert. Platzkonzerte am Voshövel und bei Menting, musikalische Vorträge während des Kilian-Frühschoppens und die Teilnahme am ersten Schubkarrenrennen nach dem Zweiten Weltkrieg bedeuteten eine erste Weichenstellung in Richtung auf volkstümliche Musik, die auch der Dirigent Hubert Dahlhaus nach 1960 konsequent förderte. Man sah die zeitweise 30 Aktiven neben kirchlichen Auftritten auch zur Sommerzeit im Anschluss an die sonntäglichen Proben mit flotter Marschmusik durch die Straßen Schermbecks ziehen. Ihren weltlichen Charakter demonstrierten die Musiker während der Vereinsjubiläen der „Erler Jäger“ (1971) und der Schützenkapelle Rhade (1972) ebenso wie während der Freundschaftstreffen mit der Eifeler Blaskapelle „Frohsinn“ aus Hallschlag.