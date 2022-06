Finanzierung ist nicht gesichert : Diakonisches Werk stellt Nachbarschaftsberatung ein

Sandy Krischok ist noch für rund zwei Wochen Nachbarschaftsberaterin. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Im Sommer 2020 startete die Nachbarschaftsberatung mit großen Ambitionen, zwei Jahre später ist das Aus bereits wieder besiegelt. Es mangelt an Geld und an Ehrenamtlichen, die sich engagieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Wesel stellt die Nachbarschaftsberatung in Schermbeck zum 30. Juni ein. „Die engagierte Arbeit unserer Kollegin Sandy Krischok stand durch die Corona-Pandemie von Anfang an unter keinem guten Stern“, sagt Geschäftsführer Jürgen Orts zur Entscheidung. Die vielen ehrenamtlichen Gruppen des Netzwerks konnten sich fast die gesamten zwei vergangenen Jahre nicht oder kaum treffen. So entfiel die Möglichkeit, dort interessierte Ehrenamtliche für die Nachbarschaftsberatung zu finden, nahezu vollständig.

„Ich habe mich intensiv bemüht, mit Öffentlichkeitsarbeit, Infoständen in der Mittelstraße und Beratungsgesprächen das Angebot bekannt zu machen“, betont Krischok. Aber ohne den beständigen Austausch in den bisher vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen konnten diese Bemühungen nicht ausreichend Wirkung zeigen. So blieb es bei wenigen Ehrenamtlichen, die sich engagieren wollten.

Aber auch die Finanzierung des Projekts macht Probleme. Die Zuschüsse des Landes aus Leader-Mitteln und der geringe kommunale Anteil konnten mehrfach, zuletzt bis zum 30. Juni dieses Jahres, verlängert werden. Für die Folgezeit wurde ein Antrag beim Deutschen Hilfswerk der Fernsehlotterie gestellt, der im Mai positiv beschieden worden wäre, aber vorher zurückgezogen werden musste. Es fehlt die Absicherung des bisherigen kommunalen Eigenanteils von 20 Prozent. Der Zuschuss der Gemeinde Schermbeck wird nicht über den 30. Juni hinaus verlängert und eine alternative Förderung aus Spenden scheiterte. Das Diakonische Werk verfügt über keine eigenen Mittel, um den Trägeranteil zu übernehmen.

In Kooperation mit der Evangelischen Stiftung Lühlerheim und der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck startete die Nachbarschaftsberatung im Sommer 2020. Am 2. Juni 2020 hatte die Altenpflegerin und Pflegewissenschaftlerin Sandy Krischok ihr Büro im Evangelischen Gemeindehaus an der Kempkesstege bezogen.

(RP)