Zwischenfazit zum Verkehrsversuch in Schermbeck Kaum noch Autos auf der Mittelstraße

Der derzeit noch laufende Verkehrsversuch im Schermbecker Ortskern endet zwar erst am 17. September, aber in der Ratssitzung am Dienstag wurde ein Zwischenbericht zur verkehrsfachlichen Begleitung gegeben. Die Ergebnisse des seit Mai laufenden Verkehrsversuches stellte Hans-Rainer Roman vom Ingenieurbüro Runge IVP vor.