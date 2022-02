Neues Outfit für die Sportanlage : Das sind die Pläne des Tennis-Clubs in Altschermbeck

Schermbeck Der Tennis-Club Altschermbeck 1970 baut derzeit sein 50 Jahre altes Clubhaus um. Um die hohen Kosten stemmen zu können, war eine Fördersumme notwendig. Zudem packen viele Mitglieder tatkräftig mit an. Was noch geplant ist.

Das Gründungsdatum eines Vereins gibt in aller Regel an, an welchem Tag ein Vereins-Jubiläum gefeiert werden kann. Danach hätte der Tennis-Club Altschermbeck 1970 am 21. Mai 2020 sein 50-jährige Bestehen feiern können. Der Termin lag allerdings mitten in der ersten Corona-Welle. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, tröstete der Vorstand damals die Mitglieder und versicherte: „Sobald es die Situation zulässt, wird nachgefeiert.“ Als Nachholtermin bietet sich der 1. Oktober 2022 an. An diesem Tag jährt sich jener Tag zum 50. Mal, an dem das Clubhaus feierlich eröffnet wurde.