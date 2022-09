Viele Besucher im und am Jugendhaus : So lief die Jubiläumsfeier des kleinsten Strommuseums der Welt

Im Dammer Jugendhaus und auf dem Außengelände wurde das zehnjährige Bestehen des kleinsten Strommuseums der Welt gefeiert. Foto: Helmut Scheffler

Damm Der Dammer Turmverein feierte am Samstag das elfjährige Bestehen des kleinsten Strommuseums der Welt. Das Organisationsteam hatte sich eine Menge für Groß und Klein ausgedacht. So war es ein Fest für die ganze Familie.

Das kleinste Strommuseum der Welt sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr anlässlich seines zehnjährigen Bestehens gefeiert werden. Die Corona-Pandemie mischte jedoch kräftig mit und sorgte für eine Verschiebung der Geburstagsfete. Die wurde am Samstag unter dem Motto „Aller guten Dinge sind 11“ nachgeholt. Um 15 Uhr begann im und am Dammer Jugendhaus ein Fest für die ganze Familie. Sommerliche Temperaturen lockten die Besucher zum zapfenden Team Bonsai am Bierwagen des Dinslakener Yucon Salon.

Den musikalischen Reigen eröffneten The Backbeats aus Wesel. Die sechsköpfige Band mit ihrem Leiter Rolf Piron lud die Gäste ein zu einem Streifzug durch die Schlagerwelt der vergangenen 60 Jahre. Am späten Nachmittag sorgte Peter Braun als „Hansi Hossa“ für Erinnerungen an Kultschlager. Mit Liedern wie „Fiesta Mexicana“, „Anita“ und „Ein Bett im Kornfeld“ heizte er die Stimmung ebenso an wie mit „Alice“ und „Griechischer Wein“, nach dessen Rhythmen auf dem Vorplatz des Jugendhauses eifrig getanzt wurde.

Info Stromversorgung seit circa 110 Jahren Historie Die Anfänge der öffentlichen Stromversorgung am Niederrhein reichen etwa 110 Jahre zurück. Eine enorme Entwicklung nahm die Elektrifizierung, als das Kraftwerk Niederrhein in den Jahren 1910/11 in Obrighoven errichtet wurde. Innerhalb kürzester Zeit erfolgte der Ausbau der 5-kV-, 10-kV- und 25-kV-Leitungen. Eine Karte vom Juni 1912, die das Versorgungsnetz der Betriebsverwaltung Wesel zeigt, lässt erkennen, dass die Leitung bereits bis Schermbeck und Gahlen führte und einen Abzweig zum Lühlerheim besaß. Quelle Das Dammer Trafohaus wird wohl Bestandteil dieses Leitungsnetzes gewesen sein. „Seit dem 23. September 1912 hat das Schulhaus elektrisches Licht“, heißt es in der Dammer Schulchronik. „Den Strom liefert das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk für 38 Pfennig pro Kilowattstunde für Licht- und 19 Pfennig für Kraftzwecke.“

Auch an die Kinder hatte das Organisationsteam um den Vorsitzenden Ernst-Hermann Göbel gedacht. Auf einer nahen Pferdewiese konnten sie ihre Kraft und ihr Durchhaltevermögen testen. „Der Spassmacher“ aus Gelsenkirchen bot drei unterschiedlich schwierige Kletterpartien an einem zehn Meter hohen „Kletterfelsen“ an und sorgte beim Bullriding dafür, dass selbst die besten Reiter aus dem Sattel katapultiert wurden.

Die von Annette Ulland geleiteten Jugendgruppen halfen nicht nur beim Auf- und Abbau der Buden, Zelte und Spiele. Im Flur des Jugendhauses luden sie auch zum Air-Hockey ein und draußen zu einem Spielpark, dessen Slackline den Benutzern Balance, Konzentration und Koordination zugleich abverlangte. Auf der Hüpfburg der Volksbank tobten die jüngsten Besucher herum. Im „Gaming room“ trafen sich die Fans elektronischer Spiele wie „Mario-Kart“, „Minecraft“ oder „Fifa“-Fußballspielen. Die Jugendlichen luden zum Gestalten mit Knetmaterial ein.

Gleich mehrere Dammer Künstler stellten ihre Kunstwerke vor oder luden zum Mitgestalten von kleinen Kunstwerken ein. In mehreren Dioramen verarbeitete Dagmar Steffen unterschiedliche Naturmaterialien zu eindrucksvollen Schaukästen. Auf den Verkaufserlös verzichtete sie komplett zu Gunsten des Friedensdorfes in Oberhausen und des Vereins Gänseblümchen Voerde, der auch mit einem Waffelstand und einem Glücksrad beim Dammer Turmfest vertreten war. Dieser Verein unterstützt seit 2007 krebskranke Kinder und deren Familien.

Ton ist ein Werkstoff, der mit sämtlichen Sinnen erfasst werden kann. Das konnten kleine und große Besucher unter Anleitung der Dammerin Nicole Fasselt erleben. Sie bastelten Quallen und Gartenwürmer.

Am späten Nachmittag sorgte Peter Braun als „Hansi Hossa“ für Erinnerungen an Kultschlager. Foto: Helmut Scheffler

Der Dammer Holzkünstler Christian Mückley konnte krankheitsbedingt nicht am Turmfest teilnehmen; deshalb übernahm seine Frau Diana die Präsentation seiner Kunstwerke. In seiner Werkstat in der Rittstege schuf er zahlreiche hölzerne Unikate. Aus alten Eichenpfählen drechselte er kunstvolle Vasen, Schalen und Kerzenständer. Wer ihn und seine vielfältigen hölzernen Kreationen kennenlernen möchte, kann ihn nach einer telefonischen Voranmeldung unter 0172 1804500 besuchen.

Am Stand des Turmvereins bot André Hückelkempken zahlreiche eigene Produkte an. Turmbier und Turm-Schnäpse wurden ebenso zum Verlauf angeboten wie Turm-Käse sowie Postkarten, Kühlschrankmagnete und Autoaufkleber mit dem Motiv des Turms. Nicole Fasselts Turmtasse aus Ton mit einem Kabelhenkel wurde zum Verkauf angeboten.

Beim Bullriding wurden über kurz oder lang alle Reiter abgeworfen. Foto: Helmut Scheffler

Am Tag seiner Geburtstagsfeier blieb der Turm geschlossen. Geöffnet ist der innen und außen neu gestrichene Turm aber am Sonntag, 11. September, zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr. Ein Besuch im kleinsten Strommuseum der Welt lohnt sich, weil inzwischen eine stattliche Sammlung auf zwei Ebenen zusammengetragen werden konnte. Zahlreiche Ausstellungsstücke zur Geschichte der Elektrifizierung wurden dem Verein bislang übergeben. Das reicht von einer alten Handwaschmaschine über ein Telefon, einen Ventilator und Messgeräte bis hin zu einem recht monströsen elektronischen Vibrator-Sexspielgerät der Frühzeit.