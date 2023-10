Erntedank in Damm Zwölfjährige Jane Wehling war die tagesbeste Schützin

Grund zur Freude gab es dadurch, dass die Lebensmittel nach 2022 wieder günstiger zu bekommen sind. Sorge bereitet den Landwirten, dass nie so viele Dürrejahre in kurzer Zeit aufeinander folgten. Lagen die Dürrejahre 1959, 1976 und 2003 zeitlich noch ziemlich weit auseinander, so waren in den letzten 5 Jahren die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2022 Dürrejahre. Der Klimawandel ist deutlich erkennbar. Die Vegetation setzt inzwischen zwei Wochen zeitiger ein als in früheren Jahren. Wetterextreme belasten die Landwirte enorm.