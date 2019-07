Aktion am 20. Juli : Nistkästenbau in Schermbeck gegen Raupen-Ärger

Schermbeck Das Thema ist allgegenwärtig. Eichenprozessionsspinner (EPS) machen den Menschen das Leben schwer. Gute Erfahrungen wurden in anderen Ländern mit der Anbringung von Nistkästen gemacht. „Die sich hier ansiedelnden Vögel ernähren sich von den Larven beziehungsweise Faltern der Eichenprozessionsspinner“, stellt Dennis Wischerhoff fest und fügt hinzu, „darum lasst uns Nistkästen bauen!

Interessenten treffen sich am Samstag, 20. Juli, ab 9 Uhr auf dem Gelände des Dachdeckerbetriebes Wischerhoff an der Landwehr 65 im Schermbecker Baugebiet Heetwinkel. Wer auf der Mittelstraße bei „berger-wohnen“ in die Landwehr einbiegt, braucht dieser Straße nur zu folgen, bis er unter einer Brücke hindurchfährt. Wenige Meter weiter befindet sich links die Zufahrt zum Dachdeckerbetrieb Wischerhoff. „Wir haben Werkzeuge, Material und das Knowhow“, lädt Dennis Wischerhoff ein und empfiehlt: „Genießt einen schönen Tag und baut gemeinsam Nistkästen mit uns, um der weiteren Verbreitung der EPS entgegenzuwirken.“ Die erbauten Objekte können im Anschluss bemalt und mitgenommen werden. „Gerne würden wir auch Nistkästen an Schulen, Sportplätzen und Kindergärten anbringen“, sagt Wischerhoff und hofft auf eine möglichst große Produktion. Sämtliche Erlöse gehen an einen guten Zweck. Die Aktion findet in Abstimmung mit der Gemeinde statt. Die ist an Nistkästen interessiert, die an Schulen und Kitas aufgehängt werden können.