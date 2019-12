Schermbecker CDU hat gewählt : Gardemann erneut nominiert als Kreistagskandidat

Schermbeck Bei der Hauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes gab es mehrere Wahlen zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2020.

31 Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes beteiligten sich am Donnerstagabend im Hotel „Kartoffel-Ackerdemie“ an der Jahreshauptversammlung. Die Rückschau des Vorsitzenden Ulrich Stiemer auf das vergangene Jahr, das vom Tod der Mitglieder Ernst-Christoph Grüter, Gisbert Bartelt, Hermann Zens und Klaus Schetter überschattet war, und mehrere Wahlen zur Vorbereitung der Kommunalwahl des Jahres 2020 standen auf der Tagesordnung.

Stiemer bedauerte die Absage des CDU-Landrats-Kandidaten Ingo Brohl. Umso mehr freute er sich über den schriftlichen Bericht der Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik, die ihre Grüße an die Versammlung verband mit einer Rückschau auf die erste Halbzeit der Legislaturperiode der NRW-Koalition in Düsseldorf. Bei den Themen innere Sicherheit, Finanzen, Förderung des ländlichen Raumes, frühkindliche Bildung, Schule und Investitionen in die Infrastruktur seien deutliche Akzente gesetzt worden. „Die Kriminalitätsrate geht zurück“, stellte Quik fest. Es sei ein neues Polizeigesetz verabschiedet worden. Erstmals seit 45 Jahren sei im Jahre 2018 ein Haushalt ohne Neuverschuldung vorgelegt und mehr als eine halbe Milliarde Euro an Schulden getilgt worden.