Ape-Treffen in Schermbeck : Motorisierte Bienen in der Uefter Widau

Schermbeck Stefan Heier lädt zu einem bundesweiten Ape-Treffen ein. Mitte August werden in Schermbeck wieder zahlreiche Dreirad-Fahrzeuge aus ganz Deutschland erwartet.

Auf italienischen Straßen gehören Dreirad-Fahrzeuge zum Alltagsbild. Hierzulande sind sie eine ausgesprochene Rarität. In der Zeit vom 15. bis 18. August ändert sich das Bild auf den Straßen im Schermbecker Ortsteil Uefte. Auf dem Gelände der Kolpingbegegnungsstätte in der Widau werden zum elften Male zahlreiche Dreirad-Fahrzeuge aus ganz Deutschland erwartet.

„Gäste sind als Zuschauer herzlich willkommen“, lädt Stefan Heier die Bevölkerung in die Widau ein. Am Samstag, 17. August, sind die Fahrzeuge nach einer am Vormittag beginnenden Ausfahrt ab zirka 15 Uhr alle dort versammelt. Etwa zur selben Zeit werden der Schermbecker Eiswagen und von Innogy eine „Back-Ape“ vor Ort sein. An den Back-Ape werden frische Waffeln gebacken und kostenlos verteilt. Die Fahrzeuge von Innogy sind Piaggio-Ape-Elektrofahrzeuge, welche zu mobilen Backstuben auf drei Rädern umgebaut wurden und auch in diesem Jahr deutschlandweit unterwegs sind. Während das Gebäck in der Widau zubereitet wird, haben die Besucher Gelegenheit, sich neben der Besichtigung vieler individueller anderer Ape über Energielösungen zu informieren. „Ansonsten werden viele Benzingespräche geführt und Freundschaften weiter ausgebaut“, sagt Heier.