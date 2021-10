Beim Besuch vor Ort : Gahlener Bürgerschützen spenden für Flutopfer im Ahrtal

Auch das Kinderschützen-Königspaar Jonah Beckmann und Franzi Lämmerhirt (vorne v. l.) übergab das Geld an die Flutopfer. Foto: Bürgerschützenverein Gahlen

Schermbeck Der Verein spendete die Einnahmen des Kinderschützenfestes an betroffene Schützen in der Flutregion. So kamen über 3000 Euro zusammen. Die Freude war riesig. Die Aktion soll der Start für eine innige Freundschaft werden.

In der fast 500-jährigen Geschichte des Gahlener Schützenwesens hat es genügend Anlässe gegeben, um die Bevölkerung vor Unheil zu schützen. In aller Regel waren es Räuberbanden oder Feinde, die das Leben der Bevölkerung bedrohten und zur Gründung von Bürgerwehren zwangen. Dieses Helfer-Gen haben die Gahlener Bürgerschützen auch nach fünf Jahrhunderten nicht verloren, wie eine aktuelle Hilfsaktion beweist.

Wenige Wochen vor dem Gahlener Kinderschützenfest ereignete sich im Ahrtal eine Flutkatastrophe. „Da wollen wir helfen“, war die Reaktion bei den Gahlener Bürgerschützen. Aus der Freude darüber, dass man coronabedingt auf fast alle gesellige Veranstaltungen verzichten musste und nun wieder ein Fest feiern durfte, beschlossen die Schützen, den Erlös des bevorstehenden Kinderschützenfestes den Menschen im Ahrtal zu überreichen.

Am Ende des Festes konnte der Kassierer des Vereins mehr als 3000 Euro verbuchen, die der Verein auf 3500 Euro aufstockte. Mit den Ahrweiler Schützen wurde eine Übergabe des Geldbetrages vereinbart, um zu erreichen, dass der Betrag eins zu eins an den richtigen Stellen eingesetzt werden kann.

Am Samstag, 2. Oktober, begleiteten einige Gahlener Schützen den Oberstadjutanten Jörg Rademacher und das Kinderschützen-Königspaar Jonah Beckmann und Franzi Lämmerhirt nach Ahrweiler zur Spendenübergabe. Bei der Gelegenheit wurde den Gahlenern das Ausmaß der Flutkatastrophe von Jürgen Knieps, dem Hauptmann der St. Sebastianus-Bürger-Schützengesellschaft, vorgestellt. Was gewaltige Wassermassen anrichten können, wurde während eines Besuches des Museums deutlich. Der Museumsleiter Werner Kathe berichtete, dass das Wasser zwei Meter hoch durch das Museum schoss. Über die bislang vorgenommenen Maßnahmen und die Planungen für weitere Sanierungen berichtete der Chronist Mathias Becker.

Das Geld soll an betroffene Schützenbrüder verteilt werden. Für die großzügige Spende der Gahlener gab es viel Applaus von den Ahrweiler Gastgebern. „Beide Vereine wollen in stetigem Kontakt bleiben und sich bei den Schützenfesten besuchen“, freut sich Jörg Rademacher über die sich anbahnende Freundschaft der beiden Vereine.