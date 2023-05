Einst in Schermbeck als KAB-Kapelle gegründet Blaskapelle Einklang feiert 100-jähriges Bestehen

Unter Leitung des Dirigenten August Krayenbrink gestaltet die Blaskapelle Einklang anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Zweifachturnhalle der Grundschule in der Schienebergstege. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro (ermäßigt für Schüler und Studierende sieben Euro) erhältlich und an der Abendkasse zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt für Schüler und Studierende acht Euro). Tickets gibt es bei der Volksbank Schermbeck in Schermbeck und Gahlen. Eintrittskarten kann man auch online kaufen unter https://login.vr-ticket.de/vb-schermbeck/2023einklang/.