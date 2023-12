Weihnachtskonzert in Schermbeck Blaskapelle Einklang erfreut Gottesdienstbesucher

Vor dem großen Tannenbaum im Altarraum sitzend, erinnerten die vom Dirigenten August Krayenbrink geleiteten Instrumentalisten in ihren musikalischen Beiträgen an die Geburt des Jesuskindes, die auch in der nahen Krippenlandschaft dargestellt wurde und auch im Mittelpunkt der Betrachtungen des Pastors Xavier Muppala stand. Am Ende des Gottesdienstes gab es für die Bläsergruppe als Dankeschön für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm einen lange währenden Applaus.