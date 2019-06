Wer will investieren? : BfB hat Information über Windpark

Bricht BfB-Chef Klaus Roth: „Wir sind überrascht, dass es offenbar Bemühungen gibt, weitere Windräder zu errichten.“

Die Schermbecker BfB-Fraktion erklärt, ihr lägen Informationen vor, dass in Bricht die Errichtung eines Windparks geplant sei. Offenbar bemühe sich eine Projektgruppe, Flächen für die Umsetzung zu pachten. „2015 wurden nach einer umfassenden Teilflächenanalyse zwei Konzentrationszonen für die Aufstellung von Windrädern beschlossen“, so die BfB, die nun an Bürgermeister Mike Rexforth schreibt. Dieser habe gesagt: „Die Gemeinde muss Konzentrationszonen ausweisen, um Wildwuchs zu verhindern.“ BfB-Chef Klaus Roth: „Wir sind überrascht, dass es offenbar Bemühungen gibt, weitere Windräder zu errichten.“ Der Bürgermeister erklärte auf Anfrage, dass die Verwaltung dem Ausschuss in Kürze berichten werde.