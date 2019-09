Bauernmarkt in Gahlen-Besten : Treffpunkt für Alpaka-Fans

Der Bestener Bauernmarkt war am Sonntag gut besucht. Viele Tiere konnte man dort sehen.

Ganz im Süden Schermbecks war der Bauernmarkt in Gahlen-Besten am Wochenende ein Magnet für die Region: Besonders groß war der Andrang am Brackenberg am Nachmittag, als zahlreiche Ausflügler kurzentschlossen den Hinweisschildern auf der Kirchhellener Straße folgten.

Ein Gang durch das Mais-Labyrinth bereitete Kindern und Erwachsenen in gleicher Weise viel Vergnügen. Es war gar nicht so einfach, die Strecke bis zum Ausgang in weniger als 20 Minuten zurückzulegen. Karl-Heinz Peschen von der Weseler Greifvogel-Rettungsstation brachte ein Dutzend Greifvögel mit nach Besten. Im Gespräch mit ihm konnten die Besucher die Lebensweise von Habicht, Bussard, Uhu, Turmfalke und Baumfalke kennen lernen. Stark bedroht ist der Baumfalke, weil Waldungen und Moore als seine wichtigsten Lebensräume immer mehr zerstört werden. Eine Schleiereule ließ sich von den Kindern geduldig streicheln. Einen Einblick in die heimische Tierwelt auf Feldern und in den Wäldern vermittelte der Hegering Schermbeck mit seiner rollenden Waldschule.