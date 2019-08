Vor dem Schermbecker Heimatmuseum : Neues Dach für die Wasserpumpe

Schermbeck Zwei Auszubildende haben ein Zeugnis der ehemaligen Schermbecker Wasserversorgung an der Steintorstraße restauriert – eine solide handwerkliche Arbeit.

In dem Betrieb Wischerhoff Bedachungen an der Landwehr 65 wurde ein Azubi-Projekt gestartet. Die beiden Auszubildenden Fynn Hribar und Merlin Dorstewitz erhielten den Auftrag, ein neues Pyramidendach zu planen und anzufertigen. Das Grundgerüst bestand aus einer quadratischen OSB-Platte mit vier in einer Spitze zusammenkommenden Dreiecksflächen.

Die solide handwerkliche Arbeit stellt sicher, dass die Pumpe nun viele weitere Jahre hindurch an eine Form der Wasserversorgung erinnern kann, die innerhalb des ehemals mit einer Stadtmauer versehenen Ortskerns üblich war. Dort gab es elf Pumpen, die einzelnen Nachbarschaften zugeordnet waren und von diesen Nachbarschaften sorgsam gepflegt wurden. Die jetzt sanierte Pumpe gehörte der Nachbarschaft „Op den Hoff“. Die Pumpen versorgten nicht nur Menschen und Haustiere mit Trinkwasser, sondern auch Haushalte mit Brauchwasser. Die Pumpen mussten sich immer in einem guten Zustand befinden, um in Brandfällen ergänzendes Löschwasser liefern zu können.

All diese Aufgaben übernahmen die Wasserpumpen noch bis Mitte der 1950er Jahre. In den Jahren 1954 und 1955 erhielt der Schermbecker Ortskern einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Danach wurden die Wasserpumpen entfernt. Nur die Pumpe an der Steintorstraße blieb bis heute stehen. Als Denkmal wurde sie in den „Historischen Rundweg“ eingefügt, der am 4. Dezember 1987 eröffnet wurde, um die Reste an erinnerungswürdiger Geschichte zu bewahren und der Öffentlichkeit vorzustellen.