In Schermbeck : Autofahrer lacht Kind nach Unfall aus und flüchtet

Schermbeck Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag in Schermbeck ereignet hat. Der Fahrer eines schwarzen Pkw war einem radelnden Jungen (10) so nahe gekommen, dass dieser stürzte.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule auf der Johann-von-der-Recke-Straße und bog nach rechts in eine Sackgasse ein. Von dieser geht ein Stichweg ab, der zur Gemeinschaftsgrundschule an der Schienebergstege führt. Hier bemerkte der Zehnjährige ein schwarzes Auto, das zunächst hinter ihm fuhr und dann überholte. Dabei kam das Fahrzeug so nah, dass der Schüler immer weiter nach rechts ausweichen musste, das Gleichgewicht verlor und mit dem Rad stürzte. Der Autofahrer, so heißt es in dem Polizeibericht, wendete in der Sackgasse und fuhr anschließend an dem Kind vorbei. Als der unbekannte Autofahrer sich in Höhe des Jungen befand, öffnete er die Fensterscheibe und lachte den 10-Jährigen aus. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Hünxe unter Tel. 02858 918100 anzurufen.