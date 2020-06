Gegen Baum geprallt : Schermbecker (74) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Straße ab. Foto: Bludau/BLUDAU FOTO

Gahlen Um das Leben eines 74-jährigen Schermbeckers kämpfen derzeit Ärzte in ein Dorstener Krankenhaus. Der Mann war bei einem Unfall in Gahlen am Dienstag gegen kurz nach 15 Uhr gegen einen Baum gefahren. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei in Wesel auf Anfrage mitteilte, war der Schermbecker auf der Östricher Straße aus Dorsten kommend in Richtung Gahlen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab, fuhr über den Seitenstreifen und prallte gegen einen Baum. Eine Zeugin alarmierte Polizei und Rettungswagen. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen.

(kwn)