In Schermbeck-Gahlen : Mit Red-Dot-System den Nachwuchs-König ermittelt

Arne Bräuer (4.v.l.) und Annemarie Konert (3.v.l.) regieren in Gahlen. Hofpaare sind Mika Rademacher/Greta Haltermann (l.) und Jonah Beckmann/Ida Vengels (r.). Königsadjutant ist Heinz-Wilhelm Pannebäcker. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck In Gahlen regiert seit Samstag Arne Bräuer zusammen mit Annemarie Konert. Die Entscheidung fiel erst im dritten Stechen.

Um den dörflichen Nachwuchs an das Brauchtum des Allgemeinen Bürgerschützenvereins zu gewöhnen, ähnelt – konzentriert auf einen Tag – der Ablauf des Kinderschützenfestes dem der erwachsenen Schützen. Dazu gehörte bis zum Jahre 2015 das Schießen mit der original Schweizer Armbrust im Schützenkeller auf dem Parkplatz Törkentreck. Im Jahre 2016 wurde mit einer Spielkonsole Nintendo-Wii geschossen, die der Schützenverein Bricht den Gahlenern ausgeliehen hatte, damit auch Kinder unter zwölf Jahren schießen konnten. In diesem Jahr stellten die Brichter ihre Red-Dot-Anlage zur Verfügung.

Während des Schießens hatten die Kinder Gelegenheit, auf dem nahen Parkplatz Törkentreck an einem bunten Spieleprogramm teilzunehmen. Für das leibliche Wohl sorgten die Frauen der Vorstandsmitglieder.

Von den 72 Kindern, die sich wie die zweijährige Johanna Basten als jüngste Teilnehmerin am Spiele-Wettbewerb beteiligten, wurden vom Schriftführer Jörg Rademacher fürs Königsschießen nur die Ergebnisse der 25 Jungen ab sechs Jahren gewertet. Jeder Schütze durfte zwei Schüsse auf eine Zehner-Ringscheibe abgeben.

Ins erste Stechen gelangten Mika Rademacher, Leon Beckmann, Luan Wolters, Jonah Beckmann, Arne Bräuer, Nils Mahnke, Levin Manske und Joos Knüfken. Im zweiten Stechen erzielten Arne Brämer und Joos Knüfken jeweils zehn Ringe. Erst im dritten Stechen setzte sich Arne Bräuer durch. Der siebenjährige Schüler der Wilhelm-Lehmbruck-Grundschule in Östrich nahm zum ersten Mal an einem Schießwettbewerb in Gahlen teil. Zur Königin erwählte er sich die sechsjährige Annemarie Konert, die ebenfalls die Östricher Grundschule besucht. Hofpaare sind Mika Rademacher/Greta Haltermann und Jonah Beckmann/Ida Vengels.