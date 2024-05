Lebensort für Menschen und Tiere Archehof Lühlerheide wurde zu einem Vorzeigeprojekt für die Region

Gleich zwei erfolgreiche Projekte kann die Evangelische Stiftung Lühlerheim (ESL) an der Marienthaler Straße 10 im Schermbecker Ortsteil Weselerwald der Bevölkerung vorstellen. Was die Besucher am 26. Mai im Rahmen eines Hoffestes und eines Tages der offenen Tür zwischen 10 und 17 Uhr erwartet, stellten der Einrichtungsleiter Theo Lemken, sein Stellvertreter Benedikt Schlamann und Susanne Lemke während einer Pressekonferenz vor.