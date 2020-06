Thema im Schermbecker Hauptausschuss : Anwohner der Kempkesstege klagen über Verkehrsprobleme

Schermbeck Anwohner der Kempkesstege in Schermbeck haben sich in der Vergangenheit mehrfach über die Verkehrssituation auf ihrer Straße beschwert. Dadurch soll es sogar zu Schwierigkeiten für den Rettungsdienst und die Straßenreinigung gekommen sein.

Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde hat daraufhin den Bürgermeister im März gebeten, über die Situation zu berichten und Lösungswege aufzuzeigen. Die Verwaltung hat inzwischen bei mehreren Ortsterminen an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten verschiedene Parksituationen vorgefunden. „Zu bestimmten Betriebszeiten des Familienzentrums und bei bestimmten Aktivitäten des Netzwerks konnte eine verstärkte Nutzung der Kempkesstege als Parkraum festgestellt werden“, berichtet der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Marc Lindemann. Außerdem werde auch die Straße als Abstellmöglichkeit für die Fahrzeuge der Caritas genutzt. Es habe aber auch Zeitpunkte gegeben, an denen lediglich fünf bis sieben Fahrzeuge auf der gesamten Straße abgestellt worden seien. „Es lässt sich also feststellen“, so Lindemann, „dass die Parksituation stark von der Tages- und Uhrzeit abhängig ist.“