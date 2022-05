Neue Majestäten für den Schützenverein : André und Gaby Bohmkamp regieren am Voshövel

André und Gaby Bohmkamp regieren am Voshövel

Schermbeck Weselerwald hat seit Donnerstag ein neues Königspaar. Im zweiten Stechen fiel die Entscheidung zugunsten eines neuen Regenten, der bereits 2005 Thonerfahrung sammelte und in dessen Familie das Schützenwesen im Blut liegt.

Bei sonnigem Wetter wurden am Donnerstagnachmittag am Voshövel André Bohmkamp und Gaby Bohmkamp als neue Majestäten des Schützenvereins Weselerwald und Umgebung inthronisiert. Das Schießen um die Königswürde fand am Mittwoch statt. Beim Antreten konnte Hauptmann Stefan Tenfelde 85 Schützen begrüßen. Nach dem Abholen des noch amtierenden Königspaares Uwe und Nadja Stenk marschierten die Schützen unter musikalischer Begleitung des vom Bataillöner Nils Labenz geleiteten Tambourkorps Weselerwald zum KK-Schießstand auf dem Gelände des Landhotels Voshövel. König Uwe Stenk erzielte zehn Ringe.