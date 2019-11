„Marktplatz der Hilfe“ in Schermbeck : Ein Herz für bedürftige Menschen

Die Vertreter einiger karitativer Gruppen stellte ihre Aktivitäten beim 16. „Marktplatz der Hilfe“ vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der 16. karitative Weihnachtsmarkt „Marktplatz der Hilfe“ findet am Samstag, 30. November, in Schermbeck statt. 16 Gruppen aus der Gemeinde wollen die Besucher rund um die Ludgeruskirche auf die Adventszeit einstimmen.

Der „Marktplatz der Hilfe“ findet am Samstag, 30. November, zum 16. Mal statt. Zwischen 10 und 19.30 Uhr treten 16 karitative Gruppen mit etwa 150 ehrenamtlichen Kräften rund um die Ludgeruskirche an, um die Besucher auf die nahende Weihnachtszeit einzustimmen und durch den Verkauf von Produkten einen Erlös zu erwirtschaften, der ganz unterschiedlichen Adressaten zugeführt wird, denen allen gemeinsam die Bedürftigkeit ist. Am Dienstagabend stellten der Initiativkreis-Sprecher Werner Gertzen und die Vertreter einiger Gruppen ihre Aktivitäten und den Tagesablauf vor.

Um 11 Uhr will Bürgermeister Mike Rexforth im Beisein der drei Pfarrer Dieter Hofmann, Klaus Honermann und Xavier Muppala das Fest eröffnen. Es singt der Chor des Grundschul-Verbundes. Danach lädt der Bürgermeister zum Bummel über den Marktplatz ein.

Info Weiter zwei getrennte Veranstaltungen Abgelehnt Um 18 Uhr beginnt die Vorabendmesse in der Ludgeruskirche. Sie ist ganztägig geöffnet und ein Ort der Ruhe und Besinnung. „Wir gehen nicht weg von der Kirche, weil wir uns nicht zwischen Matjes und Socken irgendwo auf der Mittelstraße wiederfinden möchten“, begründet Werner Gertzen die Ablehnung eines entsprechenden Vorschlags der Werbegemeinschaft. So bleibt es bei den getrennten Standorten und Zeiten für den Marktplatz der Hilfe und für die Schöne alte Weihnachtszeit (14. Dezember) der Werbegemeinschaft auf der Mittelstraße.

Der unter dem Motto „Wir helfen anderen ... helfen Sie uns helfen“ von zahlreichen Ehrenamtsgruppen veranstaltete Markt unterstützt Menschen, die der Hilfe dringend bedürfen, sowie Projekte, die soziale Aufgaben in Deutschland oder in Ländern in Afrika, Südamerika, der Dominikanischen Republik und Indien erfüllen. Mit ihren Ständen beteiligen sich die Kolpingsfamilie, das Kinderferienlager „KiFeLa“, die Gesamtschule, das Frauenteam Schermbeck, das Lühlerheim, der Kindergarten Stenkampshof, der Taize-Kreis, die Messdiener, der Partnerschaftskreis San Cristobal, die Evangelische Jugend, der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck und der Eine-Welt-Kreis.

Das Verkaufsangebot reicht von A wie Adventskränze und C wie Chicken Marsala Curry über N wie Näharbeiten bis Z für zarte Pralinenkreationen. Ob Bastelarbeiten, Dekoartikel oder Geschenkartikel, kunsthandwerkliche Kreationen oder Schmuck- und Zierkerzen, ob selbstgemachte Leckereien wie Pralinen, Liköre oder Plätzchen: Beim Bummel über den Markt bleiben keine Wünsche offen. In diesem Jahr wird wieder Manfred Knappernatus als Nikolaus auf dem Marktplatz präsent sein, um den Kindern von der Bedeutung des heiligen Mannes zu erzählen und ihnen Süßigkeiten zu schenken.

Auf dem von fleißigen Händen liebevoll geschmückten Marktplatz gibt es zahlreiche Vorführungen und Veranstaltungen. Um 12 Uhr und um 15.30 Uhr liest Dagmar Wüstemann an der Krippe in der Ludgeruskirche Advents- und Weihnachtsgeschichten vor. Elisabeth Klingner lässt um 12.30 Uhr Orgelvariationen erklingen. Der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck stellt um 11.30 und um 13.30 Uhr verschiedene Formationen vor. Zu „winterlichen Klängen“ lädt das Aufbauorchester der Blaskapelle „Einklang“ um 14.30 Uhr ein. Ein offenes Singen mit dem Chor „Da capo“ beginnt um 16 Uhr in der Ludgeruskirche. Die Blaskapelle „Einklang“ lädt für 17 Uhr zur „Musik im Advent“ ein. Alle Besucher sind auch zum Mitsingen aufgefordert. Beide Gruppen verteilen Texte der Lieder.

Einige Gruppen laden am letzten Samstag im November den dörflichen Nachwuchs zu kreativen Beschäftigungen ein. Dazu gehören Basteleien und das Schminken von Gesichtern. Am Stand des Kindergartens Stenkampshof können Mädchen und Jungen Lebkuchenherzen mit Süßigkeiten bekleben.