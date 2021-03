Finanzierung der Abifeier : Abiturienten aus Schermbeck verkaufen selbstproduzierten Aktkalender

Schermbeck Um ihre Abschlussfeier zu finanzieren, ließen sich die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Schermbeck nackt fotografieren - für einen Aktkalender. Das Vorgehen hat an der Schule Tradition.

Sie sind jung und brauchen Geld. Geld für die Finanzierung ihrer Abi-Feier im Sommer. Normalerweise übernehmen die Schüler der Jahrgangsstufe 13 der Gesamtschule Schermbeck das Catering bei den Schulmusicals und -konzerten und helfen bei Aktionen der Schermbecker Werbegemeinschaften mit, um sich so einige Tausende Euro zu verdienen. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie sind die meisten Einnahmequellen weggebrochen. Woher aber das Geld nehmen?

Schulleiter Norbert Hohmann war nicht wirklich überrascht, als ihm die Schüler von dem zweifelsohne Aufmerksamkeit erregenden Projekt berichtet haben. „Der erste Aktkalender wurde vor meiner Zeit – ich bin seit 2006 an der Schule – produziert, der zweite einige Jahre danach. Und weil das immer alles sehr professionelle und niveauvolle Bilder waren und kein Schund, habe ich gesagt: Aller guten Dinge sind drei.“ Zumal die Sache ja eigentlich auch eine Privatangelegenheit der Schüler ist. „Aber ich finde es gut, dass sie gefragt haben, was ich davon halte. Die Abiturienten möchten natürlich auch, dass die Schule in einem guten Licht dasteht.“

Insgesamt 85 potenzielle Modells machen demnächst ihr Abitur. Der Fotokalender selbst hat aber nur zwölf Blätter. Gab es womöglich ein Casting? „Nein“, sagt Paula Lensing. „Es haben sich am Ende fünf Freiwillige gemeldet, die dann im Januar zum Dinslakener Fotografen Alexander Boehme ins Studio gefahren sind. Wegen Corona natürlich alle zeitversetzt.“ Ob sie selbst dabei war, will sie nicht verraten. „Das soll ein Geheimnis bleiben. Auf den tollen Schwarz-Weiß-Bildern ist kein Gesicht zu sehen. Es darf als gerätselt werden“, sagt sie.

Ab Freitag, 26. März, werden die Kalender zum Kauf angeboten. Und zwar für 19,95 Euro pro Stück in der ersten großen Pause im Foyer der Schule, den gesamten Vormittag über im Sekretariat und während der normalen Öffnungszeiten in der Volksbank Schermbeck an der Mittelstraße. Die ersten zehn Exemplare haben sich am Donnerstag bereits Mitglieder der Schul- und Stufenleitung gesichert. Paula Lensing geht davon aus, dass bereits am ersten Tag alle 250 Kalender verkauft sein werden. So würden dann innerhalb weniger Stunden gut 4000 Euro zusammenkommen.