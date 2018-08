Schermbeck: Alfa Romeos im Heisterkamp

Schermbeck Alfa-Romeo-Fans der Sektion Ruhrgebiet West fuhren am Freitag nach Gahlen. Dort gab es viele alte Schätzchen, aber auch neuere Fahrzeuge zu bestaunen.

Die meisten Schermbecker werden einen Alfa Romeo allenfalls aus Kinofilmen kennen, weil es beliebte sportliche Fahrzeuge in Actionfilmen waren und sind. Viele werden sich noch an den James-Bond-Film „Octopussy“ erinnern oder an den Film „Die Reifeprüfung“ aus dem Jahre 1967, in dem ein orangefarbener Alfa Romeo mit Dustin Hoffman nach der Entführung einer Braut in spe durch die Landschaft raste.