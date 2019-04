Stromausfall in Damm : Acht Einsätze für Schermbecks Wehr beim Unwetter

Stromausfall in Damm

Schermbeck Das Unwetter, das am Mittwoch über den Niederrhein gezogen ist, hat vor allem auch in der Gemeinde Schermbeck seine Spuren hinterlassen.

Am Mittwochabend mussten alle drei Löschzüge in Schermbeck gegen 20.16 Uhr zu Sturmeinsätzen ausrücken. Insgesamt acht Stellen wurden von den Helfern abgearbeitet. Dabei wurden vor allem umgestürzte Bäume beseitigt, aber auch Kanaleinläufe gereinigt. Ein Baum riss zudem eine Stromleitung ab. In Damm gab es gut eine Stunde lang keinen Strom.