Nach Irrfahrt durch Ostwestfalen : 83-Jähriger aus Schermbeck nach Spiel von Schalke 04 vermisst

Wer hat Joachim Rätz gesehen? Nach einem Schalke-Spiel fand er nicht nach Hause. Foto: Polizei

Schermbeck/Gelsenkirchen Am Sonntag und am Montagmorgen meldete sich der Rentner bei Angehörigen und gab an, dass er sich verfahren habe und nicht nach Hause zurück fände. Danach brach der Kontakt jedoch ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Peters Von Sebastian Peters Autorendetails aufklappen Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel. zum Autorenprofil

Der 83-jährige Schermbecker Joachim Rätz wird vermisst. Wie die Polizei am Montag berichtete, wollte er am Samstag zum Spiel von Schalke 04 gegen Bayern München fahren, das um 18.30 Uhr begann. Von dort kehrte er jedoch nicht nach Hause zurück. Familienangehörige informierten schließlich die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, beabsichtigte der 83-Jährige nach dem Spiel von Schalke 04 zurück nach Hause zu fahren und verlor dabei die Orientierung. Am Sonntag und am Montagmorgen meldete sich der Renter bei Angehörigen und gab an, dass er sich verfahren habe und nicht nach Hause zurück fände. Danach brach der Kontakt jedoch ab. Nach letztem Kenntnisstand hielt sich der Mann am Montagmorgen im Großraum Bielefeld und gegen Mittag im niedersächsischen Quakenbrück auf. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass er augenscheinlich ziellos über die Autobahn fährt und möglicherweise mehrfach die Autobahnen wechselt.

Der Schermbecker fährt einen silbergrau-metallicfarbenen Opel Corsa, neustes Model, mit dem Kennzeichen WES-JR 34.

Zeugen, die den Mann und sein Auto auf der Autobahn, an Raststätten oder Tankstellen sehen, werde gebeten, sich umgehend über den Notruf der Polizei 110 in Verbindung zu setzen und dem Vermisste anzusprechen oder ihm bis zum Eintreffen der Polizei hinterher zu fahren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810- oder an den Notruf der Polizei.

(sep)