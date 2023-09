Unfallgegner flüchteten zu Fuß 62-Jähriger wird bei Verkehrsunfall in Schermbeck verletzt

Zwei Männer versuchten durch eine falsche Anzeige eine Unfallflucht zu vertuschen – ohne Erfolg. Am Samstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Auto den Postweg in Schermbeck in Fahrtrichtung Hünxe. Als er bremste und in den Steenbecksweg abbiegen wollte, bemerkte der Fahrer hinter ihm dies zu spät und fuhr auf. Der 62-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.