1000 Schermbecker haben mitgemacht : 330 Nistkästen für Meisen

Daniela und Dennis Wischerhoff (vorne) planten die Aktion. Zur Spendenübergabe kamen Volker Himmelberg-Hemker, Mike Rexforth, Norbert Hohmann, Manuel Schmidt und Thorsten Buchholz (hinten, v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Vögel sollen in Schermbeck künftig den Eichenprozessionsspinner bekämpfen. Das ist zumindest die Hoffnung. Etwa 1000 Bürger beteiligten sich an der Aktion „Nistenkastenbau“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Daniela Wischerhoff hatte mächtig unter der Belästigung durch feine Härchen der Eichenprozessionsspinner zu leiden. Auf der Suche nach geeigneten Mitteln zum Vorgehen gegen diese Raupen fand sie im Internet den Hinweis auf Vögel als Gegner der Raupen. Ihre Idee, Vogelhäuser zu bauen, fand auch ihr Mann Dennis gut.

Doch von einer einzelnen Familie hätten nur wenige Vogelhäuschen gebaut werden können. Da hatten Dennis und Daniela Wischerhoff die Idee, die Bevölkerung zu einem Basteltag auf das Gelände ihres Betriebes für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik an der Landwehr 65 einzuladen. Die Firma hatte Platz, Materialien und das geeignete Werkzeug. Etwa 1000 große und kleine Bastler folgten im Juli der Einladung zum ganztägigen Nistkästenbau an der Landwehr.

Info Eine weitere Aktion im nächsten Jahr Zufrieden Daniela und Dennis Wischerhoff hat die Planung und Durchführung der Aktion viel Freude bereitet. Neben dem eigentlichen Ziel des Nistkästenbaues hat ihnen das gesellige Miteinander sehr gefallen. Pläne Eine neue Aktion ist fürs nächste Jahr geplant. Ob es eine Wiederholung des Nistkästenbaus oder eine andere Form des gemeinschaftlichen Tuns sein wird, steht noch nicht fest.

Zehn Mitarbeiter der Firma Wischerhoff gaben Hilfestellung beim Zusammenbau der Nistkästen aus MDF-Platten, deren Maße und Aussehen von einem Vorschlag des Naturschutzbundes (Nabu) übernommen wurden. Das Einflugloch erhielt einen Durchmesser von 23 Millimetern, um ganz speziell Meisen anzulocken.

In familiärer Atmosphäre wurden die Nistkästen angemalt. Dabei entstanden farbenprächtige Fantasiegebilde und zahlreiche Kunstwerke. In den Bastel-Pausen konnten die Kinder auf der Hüpfburg der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe nach Herzenslust herumtoben. Die Sparkasse stellte auch Luftballons und Süßigkeiten zur Verfügung. Die Immobilienabteilung der Volksbank steuerte nach dem von Thorsten Buchholz genannten Motto „Wir schaffen Wohnraum und heißen Neuankömmlinge herzlich willkommen“ 300 Euro zum Basteltag bei. Die Nachbarfirma Kleinklang stellte der Familie Wischerhoff eine Musikanlage und eine Foto-Box zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die Bastler mit ihren kreativ gestalteten Vogelhäuschen fotografieren konnten. Die Zimmerei Dirk Große-Gehling brachte eine Kreissäge für den Zuschnitt der MDF-Platten mit. 270 Meisen-Nistkästen entstanden am Aktionstag. Von den Restplatten fertigten die Mitarbeiter der Firma Wischerhoff an einem anderen Tag weitere 60 Kästen.

Die 330 Nistkästen wurden und werden an die Gemeinde, an Kindergärten und Schulen kostenlos abgegeben, so dass sie an ganz unterschiedlichen Stellen im Gemeindegebiet den Meisen ein Zuhause geben. Am Aktionstag warfen viele Besucher als Dankeschön einen Obolus in einen Spendenkasten. Den aufgerundeten Betrag teilten Daniela und Dennis Wischerhoff auf und übergaben jetzt jeweils 500 Euro an den Gesamtschulleiter Norbert Hohmann und an Manuel Schmidt, den Leiter des Schermbecker Pfadfinderstammes.