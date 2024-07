Unfall in Schermbeck 18 Jahre alter Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bestener Straße in Schermbeck ist am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war ein 72-jähriger Mann aus Oberhausen mit einem Auto auf der Kirchstraße in Richtung Bestener Straße unterwegs. An der Kreuzung Kirchstraße und Bestener Straße bog er nach links ab – und stieß dort mit dem 18-Jährigen aus Schermbeck zusammen. Der junge Mann kam aus Richtung Östricher Straße.