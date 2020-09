Zusammenstoß in Dorsten : Schermbeckerin (18) bei Unfall verletzt

Zusammenstoß in Dorsten

Am Steuer dieses Keinwagens saß die 18.Jährige aus Schermbeck. Foto: Bludau/BLUDAU FOTO

Schermbeck/Dorsten Bei einem Verkehrsunfall in Dorsten ist am Sonntagabend eine 18-jährige Fahranfängerin aus Schermbeck leicht verletzt worden. Ihr Auto landete nach einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer Frau aus Herne auf dem Dach.

Den Rettungskräfte bot sich am Sonntagabend zunächst ein heftiges Bild. Die Trümmer eines Wagens, der sich überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam, verteilten sich über 200 Meter. Die Retter, die mit Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei angerückt waren, staunten bei ihrem Eintreffen aber nicht schlecht. Die beiden beteiligten Autofahrerinnen blieben nach ersten Erkenntnissen nahezu unverletzt. Bei dem Unfall in Innenstadtnähe kollidierten gegen kurz nach 21 Uhr zwei Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Frau aus Herne (34) mit ihrem Wagen von der Baumbachstraße nach links auf die Königsberger Allee abbiegen. Dabei krachte sie in den Wagen der 18-jährigen Schermbeckerin, deren Wagen sich dann überschlug. Ein Notarzt untersuchte beide Frauen vor Ort und ein Rettungswagen transportierte die 18-jährige Schermbeckerin zur weiteren Untersuchung ins Dorstener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.