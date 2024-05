Brauchtum und Neuerungen Jubiläum am Voshövel: 150 Jahre Schützenfest in Weselerwald

Am Himmelfahrtstag, 9. Mai, treten die Schützen um 13 Uhr an. Der neue König wird inthronisiert und Preise werden verliehen. Um 13.30 Uhr treffen die 15 Gastvereine an zwei Treffpunkten ein. Dort spielen jeweils zwei Musikgruppen. Um 14.45 Uhr werden die Gastvereine am Landhotel Voshövel und an der Alten Raesfelder Straße zu einem kleinen gemeinsamen Umzug abgeholt. Um 15.30 Uhr treten alle auf der Festwiese an. Dort werden die Gäste offiziell vom Präsidenten Andreas Appenzeller begrüßt. Nach den Gratulations-Reden beginnt der Große Zapfenstreich, bevor um 17 Uhr der Einmarsch ins Festzelt beginnt, wo der Ehrentanz stattfindet und die Zeit zur Gratulation genutzt werden kann. Um 18 Uhr beginnt ein Dämmerschoppen, um 20 Uhr der Kaiserball.