Camp für Schüler in Gahlen : Gute Vorbereitung für die nächste Fußballsaison

Camp für Schüler in Gahlen

50 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am 13. Sommer-Fußballcamp des TuS Gahlen. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Das beliebte Fußballcamp des TuS Gahlen endet am heutigen Freitag. Dann werden die Medaillen an die Gewinner der Fußball-Olympiade verteilt.

Für daheimgebliebene Kinder und Jugendliche bot der TuS Gahlen ein besonderes Ferienvergnügen an. Die Fußballabteilung des Vereins lud zu einem Sommer-Fußballcamp ein, das mit Ausnahme des Jahres 2012 jährlich angeboten wurde und unter Leitung des TuS Gahlen in diesem Jahr zum 13. Male stattfindet.

50 Jungen und Mädchen von Fußballvereinen aus Gahlen, Schermbeck und Dorsten kommen seit Montag zwischen 10 und 15 Uhr zur Sportanlage im Gahlener Aap. Dort werden den Kindern und Jugendlichen der Jahrgänge 2003 bis 2013 täglich zwei Trainingseinheiten angeboten. In mehreren Gruppen, die alters- und leistungsgerecht zusammengestellt wurden, steht vor allem ein systematisches Techniktraining an. Das Training leiten Dominik Seemann, Muriel Seemann, Lars Wüstemeyer, Nils Kleinsteinberg, Max Hohmann, Arturs Nikitins und Marek Cvetkovic. Richtige Ballannahme wird ebenso trainiert wie das Mitnehmen des Balles, gekonntes Passen, Dribbeln und das Torschießen.

Der Spaß steht im Vordergrund, aber auch diejenigen Nachwuchsfußballer, die Spaß an der Überprüfung von Leistungen haben, kommen nicht zu kurz, weil die Trainer Wettkämpfe eingeplant haben.

Nach einer 45-minütigen Mittagspause beginnt die zweite Trainingseinheit. Am Mittwoch dauerte die Mittagspause allerdings deutlich länger. Tim Scholz, der Schermbecker Geschäftsstellenleiter der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, sein Kollege Jan Erwig-Drüppel und die Gahlener Nispa-Mitarbeiterinnen Jule Plate, Anke Lohmann und Marie Oetermann kamen mit Blechen verschiedener Pizza-Sorten, mit Eis und mit kalten Getränken zum Aap. Außerdem gab es 20 Fußbälle fürs Training.

Höhepunkt war am Mittwochnachmittag eine Fußball-Olympiade. Beim Torwandschießen, bei der Ballführung, im Dribbelparcours, beim Erzielen der größten Weite und im Schnelligkeitslauf können Punkte gesammelt werden. Der Sieger erhält eine Goldmedaille, der Zweitplatzierte eine Silbermedaille und alle übrigen Kinder bekommen eine Bronzemedaille. Die Siegerehrung findet am heutigen Freitag am Ende des Camps statt.