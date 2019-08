Einschulung in Schermbeck : 45 + 55 = 100

Jessica Steigerwald leitet die Schermbecker Grundschule, deren beide Standorte seit dem 1. August eine Verbundschule bilden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 45 an einem Teilstandort, 55 am anderen Standort. Genau 100 i-Dötzchen besuchen ab heute die neue Verbundschule in Schermbeck.

Es ist eine einfache Rechnung, die auch die neuen Grundschüler schon bald beherrschen werden. Für genau 100 i-Dötzchen beginnt am heutigen Donnerstag an den beiden Standorten der neuen Verbundschule die schulische Laufbahn. 55 i-Dötze starten am Hauptstandort an der Weseler Straße (ehemalige Gemeinschaftsgrundschule), 45 am Teilstandort Schienebergstege (ehemalige Maximilian-Kolbe-Schule). Wie Rektorin Jessica Steigerwald im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte, erwartet die i-Dötze ein erlebnisreicher Empfang.

Um 9 Uhr wird gemeinsam ein ökumenischer Gottesdienst in der Ludgeruskirche gefeiert. Nach einem Spaziergang zum Hauptstandort beginnt um 10.15 Uhr eine Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule, zu der die i-Dötze ihre Geschwister, Eltern und Großeltern mitbringen dürfen. Die Begrüßung übernimmt Lehrerin Christa Ketteler. Einzelne Klassen sorgen fürs Programm der Begrüßungsfeier. Im Anschluss daran begleiten die Kinder ihre Klassenlehrerinnen Marie-Luise Vehlken (1a) und Maja Kamp (1b) in die Klassenräume. Ganz neu ist die Situation für die Kinder nicht. Sie waren bereits vor den Sommerferien einen Tag lang in der Schule, um das Gebäude und ihre Klassenlehrer und Mitschüler sowie die Patenklassen kennenzulernen. Die 1b startet mit dem Hund Momo in den Schulalltag, nachdem der Schulhund Mico sich als tolle Bereicherung des Schulalltags erwiesen hat und sicherlich froh sein wird, mal zwischendurch einen Artgenossen beschnuppern zu können.

Info Standortfrage soll bald beantwortet werden Gemeinderat Ob die beiden Standorte der Schermbecker Grundschulen dauerhaft bestehen bleiben, ist abhängig von der Entscheidung des örtlichen Gemeinderates, der am 9. Oktober tagt. Noch fehlt allerdings die längst fällige schriftliche Version der Machbarkeitsstudie, die von der Verwaltung vorgelegt werden soll. Besuch Am Montag hat eine Gruppe von Schermbecker Ratsmitgliedern zusammen mit der Schulleiterin und dem gemeindlichen Kämmerer Frank Hindricksen die Bruchschule Dinslaken als größte Grundschule der Stadt besucht, um ein Beispiel für eine Grundschule kennenzulernen, mit deren Hilfe sich moderne pädagogische und soziale Konzepte leichter umsetzen lassen.

Während die Kinder an ihrem ersten Schultag eine Stunde lang in der Klasse bleiben, dort schon „richtigen“ Unterricht erleben und ihre erste Mini-Hausaufgabe mit nach Hause bekommen, bewirtet der Förderkreis die vielen hundert Gäste mit Kaffee und Kuchen. Das Warten auf die Schulanfänger bietet den Eltern die Möglichkeit, einander kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Wenn die i-Dötze wieder zu ihren Eltern zurückkommen, besteht die Möglichkeit, den Klassenraum zu besichtigen und Fotos zu machen.

Am Teilstandort an der Schienebergstege begrüßt Schulleiterin Jessica Steigerwald die Erstklässler. In der ersten Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin Nadine Ständler lernen die Mädchen und Jungen der Klasse 1c den Elefanten Otto als ihr Klassentier kennen. Fuchs Findus erwartet die Kinder der Klasse 1d, wenn sie mit ihrer Klassenlehrerin Jennifer Stever den Klassenraum betreten. Im Anschluss an die erste Unterrichtsstunde wird in der Turnhalle ein Musical aufgeführt. Zusammen mit den 100 i-Dötzen werden im kommenden Schuljahr 388 Mädchen und Jungen in acht Klassen von 24 Lehrern und Referendaren unterrichtet. Obwohl es zwei räumlich getrennte Schulen gibt, haben sich die Kollegien beider Standorte unter der gemeinsamen Leitung von Jessica Steigerwald in den letzten Monaten intensiv bemüht, viele Details anzupassen. So gibt es jetzt an beiden Schulen Paten, welche die Schulneulinge betreuen. Die Materialienlisten beider Schulen sind gleich. Jeder Klasse wurde eine eigene Farbe zugeteilt und die Unterrichtsinhalte wurden weitestgehend angeglichen.