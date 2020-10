Monument in Gahlen : Ein Grabmal mit 200 Jahren Geschichte

Schermbeck Im Jahre 1820 wurde das Monument aus Sandstein unweit von Gahlen errichtet. Seitdem wechselte es mehrfach den Standort und wurde restauriert. Heute steht es auf dem nördlichen Vorplatz der Gahlener Dorfkirche.

Eheleute Johann Theodor Philipp Crause (geboren am 31. Oktober 1740) heiratete Margarethe Katharina von Sevenaer (geboren am 6. November 1757). Sie starb im Januar 1820, ihr Mann bereits im Jahr zuvor.

Erinnert wird nicht nur an die Eheleute Johann Theodor Philipp Crause, ein königlich-niederländischer General, und Margarethe Katharina von Sevenaer, die einzige Tochter und Erbin des Herrn Barchand von Sevenaer, Besitzer des großen klevischen Lehnshofes Galen, sondern auch an deren Tochter. Da die Ehe kinderlos blieb, adoptierten sie Anna Maria Christiane von Frenz. Sie heiratete später Georg Friedrich Schmidt, der Amtsbürgermeister von Gahlen werden sollte. Nach dem Tod des Bürgermeisters verfiel das Haus Galen. Im 20. Jahrhundert drohte dem Grabstein das gleiche Schicksal.

Im Einvernehmen mit dem Gahlener Gemeinderat wurde der Grabstein nach Dinslaken transportiert, wo er von einem Bildhauer restauriert wurde. Dieser härtete den Stein und besserte ihn an wesentlichen Stellen aus. An der Finanzierung dieser Arbeiten beteiligten sich der Landeskonservator, der Kreis, der Verein für Heimatkunde und Verkehr Kreis Dinslaken und das Amt Gahlen. Fast zwei Jahrzehnte blieb das Grabmal vor dem „Haus der Heimat“ stehen, bevor der Gahlener Heimatverein 1987 die Rückführung nach Gahlen beantragte. Dort sollte es entweder auf dem neu zu gestaltenden Dorfplatz oder in der Nähe der Kirche aufgestellt werden. Diesem Wunsch begegnete die Gemeindeverwaltung mit Wohlwollen. Am 27. November 1987 meldete der Dinslakener Stadtdirektor Josef Schmitz die Bereitschaft seiner Stadt zur Abgabe des Grabmals.