Energetische Projekte laufen an : Schepersfeld soll das klimafreundliche Vorbild werden

Wesel Nach dem Beispiel der Bottroper Innovation City werden nun Projekte umgesetzt. Der Treibhausgas-Ausstoß soll damit um sechs Prozent sinken.

Schepersfeld liegt nicht im Ruhrgebiet, gehört aber zu den Quartieren, die von der Erfahrung des Innovation City-Prozesses in Bottrop profitieren und ihren Treibhausgas-Ausstoß deutlich senken sollen. Zahlreiche Vorhaben in Kooperation mit Wohnungsgesellschaften, Unternehmen und Bewohnern sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden – in erster Linie geht es dabei um Gebäudesanierung, Energieeffizienz und die Aufwertung des Stadtteils.