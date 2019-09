Mehrere Brillen entwendet : Scheibe von Brillengeschäft in Wesel eingeschlagen

Wesel Ausgerechnet die Scheibe eines Brillengeschäftes ist in Wesel am Sonntag gegen 23.30 Uhr zerstört worden. Der Täter flüchtete. Er hat mehrere Brillen gestohlen.

(RP) Am Sonntag gegen 23.30 Uhr hat ein Unbekannter die Scheibe eines Brillengeschäftes am Großen Markt eingeschlagen. Dies berichtete die Polizei am Montagmorgen. Nachdem sich der Täter so Zugang zum Geschäft verschafft hatte, entwendete er laut Polizei mehrere Brillen und flüchtete anschließend. Anwohner waren durch den Knall auf den Einbruch aufmerksam geworden und konnten den Täter beobachten. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ.