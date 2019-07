Wichtige Verbindung am Rhein : Schaden an Ruderanlage: Bislicher Fähre fällt aus

Bislich Derzeit liegt die Keer tröch II in Wesel im Hafen. Man werde schnellstmöglich eine Reparatur organisieren, sagt Fährleiter Dennis Bohländer.

Die Fähre Keer tröch II in Bislich kann bis auf Weiteres nicht fahren. Das hat Kornel Schmitz vom Heimatverein Bislich mitgeteilt. Grund sei ein Schaden an der Ruderanlage des Schiffes. Für den Radtourismus am Niederrhein bedeutet dies starke Einschränkungen. Die Fähre verbindet das rechtsrheinische Bislich und das linksrheinische Xanten. Radtouristen müssen nun die Weseler oder Reeser Rheinbrücke nehmen oder in Rees auf die Fähre umsteigen.