SB-Warenhaus in Wesel : Globus Favorit für Real-Übernahme

Wesel Ob Kaufland tatsächlich das Real-Warenhaus in Obrighoven übernimmt, ist mehr als fraglich. Es verdichten sich die Anzeichen, dass die Einzelhandelskette Globus nach Wesel kommen könnte. Unterschrieben ist allerdings noch nichts.

Zwei Wochen ist es her, seit die Nachricht, dass das Bundeskartellamt keine Einwände gegen eine Übernahme von 22 weiteren Real-Filialen durch Kaufland hat, in Wesel Hoffnungen geweckt hat. Hoffnungen darauf, dass das in die Jahre gekommene Warenhaus an der Rudolf-Diesel-Straße im Ortsteil Obrighoven in absehbarer Zeit womöglich von dem Handelsunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm übernommen werden könnte.

Eine Unternehmenssprecherin des in St. Wendel im Saarland beheimateten Unternehmens erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass „sich die Verantwortlichen nicht zu potentiellen Standorten äußern können“. Man bitte um Verständnis. Um Verständnis, dass man zu dem gesamten Themenkomplex nichts sagen werde, bat auch eine Sprecherin der in Augsburg ansässigen Patrizia AG. Das börsennotierte Unternehmen ist international unter anderem im Bereich Immobilienverwaltung aktiv und auch für die Real-Immobilie an der Rudolf-Diesel-Straße in Wesel zuständig. Auch wenn das die Patrizia-Unternehmenssprecherin weder bestätigen noch dementieren wollte. Zu gegebener Zeit werde man sich melden, versprach sie.

Anders als Kaufland, dessen Märkte in der Branche als eine Mischung aus Warenhaus, Supermarkt und Discounter gesehen werden, ist Globus eine Einzelhandelskette mit SB-Warenhäusern, Baumärkten und Elektrofachgeschäften im In- und Ausland. Auf der Globus-Homepage sind unter der Rubrik „Aktuelle Ansiedlungsprojekte“ Warenhaus-Um- und Neubauten in Dresden, Eschborn bei Frankfurt am Main, im saarländischen Neunkirchen und in Trier beschrieben. In Eschborn will Globus den ehemaligen Real-Standort „grundlegend und umfassend revitalisieren und in eine attraktive Einkaufsstätte verwandeln“, heißt es. Man wolle einen „lebensmittel- und lebensmittelhandwerkorientierten Markt errichten mit einem großen regionalen und lokalen Sortiment sowie den frischen Produkten aus unserer Eigenproduktion“. Nicht ausgeschlossen, dass demnächst auf der Globus-Homepage an gleicher Stelle ein ähnlicher Text über den Standort Wesel zu lesen sein wird. „Wir informieren Sie, sobald uns weitere Informationen zu dem Thema vorliegen“, hat die Unternehmenssprecherin versprochen. Man darf also gespannt sein.